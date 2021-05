Gewerbegebiet Wyk : Föhrer Post-Filiale in neuer Tankstelle soll im September eröffnen

Nach der Schließung der Filiale in der Wyker Feldstraße ist die Post übergangsweise in einem Container untergebracht.

Wyk auf Föhr | Vor knapp drei Wochen war es soweit: Die Filiale der Postbank und die dazugehörigen Postschalter in der Feldstraße in Wyk schlossen am 6. Mai für immer ihre Türen. Bereits drei Tage zuvor eröffnete die Ersatzfiliale Achtern Diek 4 auf dem Gelände der Tankstelle am Wyker Hafen. Doch diese ist eben das: vorübergehend. Weiterlesen: Von der Feldstraße ...

