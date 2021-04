Friesen-Folk : „Wederlaiden“: 26 neue Lieder in Föhrer und Amrumer Friesisch

Die Ferring-Stiftung hat ein neues Liederbuch herausgegeben. Ergänzt wird es durch stimmungsvolle Insel-Fotos.

Alkersum/Föhr | Musik geht immer und träumen erst recht – auch in Corona-Zeiten. Mit 26 neuen Liedern in inselfriesischer Mundart präsentiert die Ferring-Stiftung in Alkersum das Text- und Notenbuch „Wederlaiden“ (Wetterleuchten) in der Stilrichtung Regionalfolk. Nordfriesischer Folk findet nicht zuletzt auf dem Tønder Folkfestival, der Folk Baltica und dem Schleswig...

