Coronazahlen für die Inseln : Verdacht auf Omikron: Infektionszahlen auf Amrum und Föhr verdreifacht

Lange war es bei dem Thema Corona und Omikron ruhig auf den Inseln, doch das ist vorbei: auch auf Amrum und Föhr steigen die Zahlen der Neuinfektionen rasant an.

Föhr/Amrum | Vor Weihnachten war noch alles ruhig, die Zahlen auf Amrum und Föhr blieben konstant. Im neuen Jahr sieht die Lage jedoch ganz anders aus. Während in der vergangenen Woche noch 17 infizierte Insulaner gemeldet wurden, sind es mittlerweile 54 – mehr als drei Mal so viele wie in der vorherigen Woche. Von Dienstag auf Mittwoch, 5. Januar, sind allein 26 ...

