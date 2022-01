Amrumer Inselkünstler : Panscho wird 80: Otfried Schwarz und seine bunten Bilder

Der auf Amrum bekannte Künstler wird am Wochenende 80 Jahre alt. Sein Lebenswerk sind seine Bilder, die die Insel wiederkehrend in prächtigen Farben zeigen.

Amrum | Was, der legendäre Panscho wird schon 80? Kaum zu fassen, wie die Zeit vergeht. Otfried Schwarz rundet am 9. Januar, geboren wurde er noch zu Kriegszeiten, 1942 in Tilsit. Die Nähe der Memelstadt zum Kurischen Haff war Auslöser für die Familie Schwarz, sich über Umwege auf dem Festland in Nebel anzusiedeln. Weiterlesen: In der Nebeler Mühle: „Jonny...

