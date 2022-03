Nachruf : Föhrer Jakob Tholund – unermüdlicher Kämpfer für die friesische Sprache

Am 8. März 2022 verstarb 94-jährig der ehemalige Oberstudiendirektor des Föhrer Gymnasiums, Jakob Tholund. Für viele Föhrer und Amrumer ist sein Name eng mit den Bemühungen um den Erhalt der friesischen Sprache verbunden.

Föhr | Am 8. März 2022 verstarb in Kiel in seinem 94. Lebensjahr der ehemalige Oberstudiendirektor des Föhrer Gymnasiums, Jakob Tholund. Damit haben nicht nur die Inseln Föhr und Amrum, sondern alle Frieslande einen treuen Freund und Fürsprecher verloren. Für sehr viele Menschen dort ist sein Name eng mit den Bemühungen um den Erhalt und die Förderung der fr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.