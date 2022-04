Deichschau im Frühjahr : Halten die Föhrer Deiche Sturmfluten weiterhin stand?

Wie der Zustand der Deiche ist, wird vom Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein, bei der sogenannten Deichschau beurteilt. Am 1. April war Föhr an der Reihe. Die Ergebnisse.

Föhr | Der Meeresspiegel wird in den kommenden Jahren steigen. Dem müssen die Föhrer Deiche dann standhalten. Auch bei Sturmfluten. Was man tun will, um dem entgegenzuwirken und wie die Deiche die Winterstürme überstanden haben – ein Überblick. Die Föhrer Deiche haben die Sturmtiefs „Ylenia“ und „Zeynep“ gut überstanden. „Guter und wehrhafter Zustand“, la...

