Das Wetter am Wochenende : „Abwechslungsreiches Wetter“ auf Amrum und Föhr

Heiter bis wolkig: Sonne, Regen und Gewitter – das Wochenende auf Amrum und Föhr wird wechselhaft.

Amrum/Föhr | Wer am Wochenende am Strand in der Sonne brutzeln will, hat leider schlechte Karten sollte sich die Wetterprognose für die kommenden Tage bewahrheiten. Besucher des Kulturparks in Nebel oder der Hafenfestivals in Wyk sollten vorsichtshalber eine Regenjacke einpacken, sollen doch beide Veranstaltungen unter freiem Himmel stattfinden. Weiterlesen: Fö...

