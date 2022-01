Gemeinde auf Föhr : Das Nieblumer Pastorenpaar Busch macht erst einmal „große Pause“

Die Nieblumer Pastoren Kirsten Hoffmann-Busch und Philipp Busch nehmen sich eine gemeinsame Auszeit für ein paar Monate. Vorher feiern sie aber noch einmal Gottesdienst mit der Gemeinde.

Föhr | Mit einer „großen Pause“ beginnen Pastorin Kirsten Hoffmann-Busch und Pastor Philipp Busch das neue Jahr. Am Sonntag, 9. Januar, 10 Uhr, feiern sie in St. Johannis noch einmal Gottesdienst mit der Gemeinde. Danach ist das Nieblumer Pastorenpaar bis Ende April nicht im Dienst. Zur Vertretung kommt für diese Zeit erneut Propst i.R. Knut Kammholz in d...

