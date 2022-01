Nora Grevenitz : „Gräfin, Sie müssen wieder dichten“ – Die friesische Version

Auf Amrum kennt jeder jeden? Stimmt nur fast, und nachfragen lohnt sich trotzdem: Hoker beest dü? An: Hü gong’t? Wer bist du? Und: Wie geht’s?

Amrum | Wilems ferjat am, dat am lewet, fersjükt, ham aran tu feelen. Det letj eilun Oomram föör uugen, do fäält di‘t leewent weder iin. – Ütj: At fäält di weder iin, Nora Grevenitz, 2020 Auch interessant: Wi skel jong lidj üüb Oomram haa, diarmä at widjergongt “Ik skriiw, wan ik jüst last haa. Am injem of so. Riimen, proosa, soochter. Wat mi so iinf...

