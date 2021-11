Am ersten Adventwochenende : Das Adventfenster von St. Johannis in Nieblum geht in eine neue Saison

Der Lebendige Adventskalender der Kirchengemeinde St. Johannis in eine neue Saison. Zweimal in der Woche wird es neu geschmückt.

Nieblum | Am Vorabend des ersten Advents, am Samstag, 27. November, geht der Lebendige Adventskalender der Kirchengemeinde St. Johannis in eine neue Saison. Um 17.30 Uhr öffnen die Konfirmandinnen und Konfirmanden am Nieblumer Friesendom das von ihnen geschmückte Fenster. Das Fenster ist in einen Holzrahmen eingebaut und wird die gesamte Adventszeit neben de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.