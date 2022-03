DRK-Fackellauf nach Solferino : Von Dagebüll über Föhr – DRK-Fackel macht die Runde

Der Ortsverband Föhr des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) beteiligte sich am „Fackellauf nach Solferino“ – am Donnerstagmorgen erreichte die Fackel die Insel.

Föhr | Mit der Fähre kam am Donnerstagmorgen um 10.15 Uhr die Fackel, die im Zuge des DRK-Fackellaufs nach Solferino am Mittwoch, 9. März, an den Kreisverband Schleswig-Flensburg übergeben worden war, schließlich in Wyk auf Föhr an. Helmut Marczinkowski, erster Vorsitzender des DRK-Ortsverbands in Wyk, hatte die Föhrerinnen Traute Diekmann und Birte...

