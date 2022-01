Infizierte auf den Inseln : Auf und Ab bei den Coronazahlen für Amrum und Föhr

Amrum und Föhr verzeichnen im Kreis Nordfriesland von allen Kommunen weiterhin die geringste Anzahl an Personen, die nachweislich infiziert sind.

Amrum/Föhr | Während am Montag, 24. Januar, noch 81 Personen auf den Inseln als nachweislich infiziert galten, tauchen am Freitag, 28. Januar, nur noch 71 infizierte Insulaner in der täglichen Statistik des Kreises Nordfriesland auf. Damit zählen die Inseln im Kreis weiterhin die wenigsten Infizierten. Trauriger Spitzenreiter ist unverändert Südtondern mit 594 Infizierten; die Nachbarinsel Sylt verzeichnet 169 Coronafälle. Weiterlesen: Omikron-Welle: Warum die Inzidenz sinkt und wie die Lage im Gesundheitsamt ist Insgesamt gelten derzeit 372 Amrumer und Föhrer als genesen. Über die Zahl der Personen, die sich in Quarantäne befinden, gibt der Kreis seit Montag, 17. Januar, keine Auskunft mehr. Die Inzidenz für den Kreis Nordfriesland, zu dem Amrum und Föhr gehören, liegt laut Robert Koch Institut am Freitag bei 840,6. Das ist bislang der höchste Wert der Woche. Am Dienstag, 25. Januar, galten nur 64 Personen als nachweislich mit Covid-19 infiziert, die Zahl stieg am Mittwoch, 26. Januar, auf 77 und am Donnerstag, 27. Januar, auf 95. 342 Personen galten am Donnerstag als genesen. ...

