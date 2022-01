Coronazahlen für die Inseln : Immer noch dreistellig auf Amrum und Föhr: Über 100 Insulaner sind infiziert

Die Zahl der Infizierten auf Amrum und Föhr liegt weiterhin über 100. Darüber, wie viele Personen sich in Quarantäne befinden, gibt es seit Montag keine Informationen mehr.

Amrum/Föhr | Die Zahl der Infizierten auf Amrum und Föhr ist seit Mittwoch, 12. Januar, nach wie vor dreistellig, sie liegt am Dienstag, 18. Januar, bei 110. Das sind 12 Infizierte weniger als noch am Vortag. Damit zählen die Inseln zu den am wenigsten betroffenen Kommunen im Kreis: Die meisten Infizierten gibt es aktuell in Südtondern mit 473 Personen, kurz dahin...

