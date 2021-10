Coronazahlen für die Inseln : Zahlen für Amrum und Föhr bleiben stabil – insgesamt 100 Personen genesen

Die Inzidenz für den Kreis Nordfriesland, zu dem Amrum und Föhr gehören, liegt derzeit bei 4,2.

Amrum/Föhr | Neben der Zahl der Infizierten für Amrum und Föhr, die seit fast zwei Wochen stabil ist, gab es in der vergangenen Woche bei der Zahl derjenigen, die sich in Quarantäne befinden, nur leichte Schwankungen. Seit Dienstag, 21. September, sind die Inseln nicht mehr coronafrei; ein Infizierter taucht seitdem in den täglichen Statistiken des Kreises auf....

