Corona-Schnelltest : Teststation am Wyker Südstrand wird eröffnet

Die Hafen-Apotheke testet auf dem Gelände des Hotels Upstalsboom. Das Angebot richtet sich an alle Einwohner.

Wyk/Föhr | Nach der kleinen Corona-Teststation auf dem Rathausplatz eröffnet die Hafen-Apotheke am Mittwoch in Zusammenarbeit mit dem Hotel Upstalsboom eine zweite Teststation am Wyker Südstrand. Weiterlesen: Schnelltest-Station auf dem Wyker Rathausplatz eröffnet Der erste öffentliche Test-Termin findet dort am 14. April zwischen 10 und 12 Uhr statt. Ein ...

