Jahreswechsel auf den Inseln : Corona-Lage: Was auf Föhr und Amrum an Silvester stattfindet und was ausfällt

Die Pandemie durchkreuzt auch in diesem Jahr wieder einige Silvester-Pläne. Auch wegen Omikron. Shz.de sagt, was stattfindet und was ausfällt.

Föhr/Amrum | Es ist Jahr zwei der Pandemie und noch immer diktiert Corona landauf landab die Veranstaltungspläne. So auch auf Amrum und Föhr. Shz.de listet auf, was an Silvester auf den Inseln trotz Pandemie überhaupt noch stattfindet und was aufgrund der angespannten Lage leider (wieder) ausfallen muss. FÖHR „Definitiv ausfallen wird die große Silvester-Par...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.