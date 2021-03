„Dank“ Corona : Nach elf Jahren Pause will der Circus Quaiser wieder in Wyk auftreten

Die Zirkus-Familie hat viele Freunde auf der Insel. Früher kam sie jeden Sommer nach Föhr.

Wyk/Föhr | Eigentlich kannte es Cita ja, nachts in ihrem Wohnwagen auf dem Wyker Wellenbadparkplatz zu schlafen, doch in dieser Nacht, es war der 7. August 1993, war die Elefantendame unruhig. So unruhig, dass ihr „Chef“ aufwachte und nach dem Rechten sah. Und so entdeckte Zirkusdirektor Jakob Quaiser, was seine gutmütige Graue so nervös gemacht hatte: Im Wellen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.