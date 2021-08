Modell für Nachhaltigkeit : Christine Blum will Föhr von Massentierhaltung befreien – eine Utopie?

Christine Blum hat eine Idee, von der sie überzeugt ist. Ihr „Modell Föhr“ soll Vorreiter sein und die Insel zu einem gesünderen und nachhaltigeren Ort machen – dafür müssen jedoch alle mitmachen.

Wyk | Weiß dominiert in der Praxis für Regulations- und Körpertherapie, im „Zentrum für Bewegung, Klang und Stille“ in Wyk, das Heilpraktikerin Christine Blum betreibt. Sie selbst ist ebenfalls ganz in weiß gekleidet. Es duftet nach Tee, blickt man aus dem großen Fenster ihres Behandlungsraum, schaut man ins Grüne. Das Regal ist vollgestellt mit Büchern und...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.