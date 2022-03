Älteste Frau in Süderende : Warum die Föhrerin Christa Bohn 25 Kilo Vogelfutter zum Geburtstag bekam

Am Montag hat die jetzt älteste Bewohnerin Süderendes ihren 93. Geburtstag gefeiert. Mit uns hat die Föhrerin über ihren Abstecher in die Vereinigten Staaten und einen seltsamen Gast in ihrem Garten gesprochen.

Süderende/Föhr | „Ich bin jetzt die älteste Bewohnerin in Süderende.“ Schon vom Hof aus, über das Gartentor auf dem „Leewer duad üüs slaaw“ steht, sieht man Christa Bohn im Küchenfenster stehen und winken. Sie bietet Kaffee an, auf dem Fliesentisch im Wohnzimmer steht ein frischer Strauß Blumen. Vermutlich ein Überbleibsel ihres Geburtstages. Am Montag, 7. März, ist d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.