Saison 2022 auf Amrum und Föhr : Camping bliebt im Trend – so ist die Buchungslage auf Amrum und Föhr

Der Campingboom hält auch auf Föhr und Amrum an. Wer mit dem Zelt anreist, hat noch Chancen auf einen Zeltplatz, bei Wohnmobilen und Wohnwagen wird es eng.

Amrum/ | Camping und Caravaning liegen in Deutschland weiterhin im Trend. Zum elften Mal in Folge verbuchte der Absatz von Wohnmobilen im vergangenen Jahr einen neuen Rekord. Hersteller von Wohnmobilen und Wohnwagen jagten auch in der Corona-Zeit von Bestmarke zu Bestmarke. Im zweiten Halbjahr 2021 lieferten die Hersteller so viele Fahrzeuge aus wie noch nie –...

