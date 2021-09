Bundestagswahl in Wyk : SPD ist stärkste Kraft

In allen drei Wyker Wahllokalen liegen die Sozialdemokraten vorne. Lediglich bei den Briefwählern holte die CDU die meisten Stimmen.

Wyk/Föhr | In allen drei Wyker Wahllokalen wurde die SPD stärkste Kraft. In Boldixum holten die Sozialdemokraten 28 Prozent der Zweitstimmen, in der Wyker Innenstadt sogar 29,9 Prozent und am Südstrand 25 Prozent. Weiterlesen: CDU muss in ihren Hochburgen Federn lassen Die CDU landete in allen drei Wahlbezirken auf Platz zwei. In der Innenstadt holte sie 2...

