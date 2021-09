Bundestagswahl auf Amrum : Grüne überholen in Norddorf die SPD

In Nebel und Norddorf liegt die CDU vorne, in Wittdün holt die SPD die meisten Stimmen.

Amrum | Die Amrumer CDU-Hochburg ist Nebel. Hier holten die Christdemokraten am Sonntag 30,4 Prozent der Zweitstimmen, in Norddorf bekamen sie 23,7 Prozent, in Wittdün 18. Wittdün bleibt SPD-Hochburg In Wittdün bleiben die Sozialdemokraten stärkste Kraft. Die SPD hatte hier mit 31,2 Prozent der Zweitstimmen die Nase vorn. In Nebel (25,8 Prozent) landete...

