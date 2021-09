Bundestagswahl auf den Inseln : Hohe Wahlbeteiligung auf Föhr und Amrum

In Nieblum war der Wählerandrang so groß, dass nachmittags Stimmzettel nachgeliefert werden mussten. In Dunsum kamen genau 50 Wähler – ihre Stimmen durften deshalb doch vor Ort ausgezählt werden.

Föhr/Amrum | Als am Sonntag um 8 Uhr die Wahllokale öffneten, hatte ein Viertel der Stimmberechtigten auf Föhr und Amrum bereits gewählt: Sie nutzten die Möglichkeit zur Briefwahl, füllten ihren Stimmzettel bequem und unter optimalen Hygienebedingungen zuhause aus. Hygienekonzepte für jedes Wahllokal Für Corona-Regeln war auch in den Wahllokalen auf den Inse...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.