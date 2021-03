Wyker Bürgermeister ist sauer : Uli Hess kritisiert Verlegung der Föhrer Postfiliale ins Wyker Gewerbegebiet

Für Hess ist der neue Standort zu weit abgelegen. Außerdem sorgt er sich um die Zukunft der Post-Mitarbeiter.

Wyk/Föhr | „Das ist ein Trauerspiel, wir wurden vor vollendete Tatsachen gestellt“, schimpft der Wyker Bürgermeister Uli Hess. Was ihn so ärgert, ist die für den 6. Mai angekündigte Schließung der Post in der Feldstraße und die geplante Verlegung der nicht nur in der Saison oder in der Vorweihnachtszeit gut frequentierten Filiale zunächst in ein Provisorium bei ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.