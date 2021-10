Bücherkiste an Amrums Vogelkoje : Erlös wird dem Nebeler Jugendzentrum gespendet

Die Kiosk-Betreiber Andrea und Eckhardt Pagels unterstützen das Jugendzentrum mit 700 Euro. Mit diesem Geld soll eine Werkstatt eingerichtet werden.

Amrum | Michel Donadell vom Amrumer Jugendzentrum (JUZ) freute sich, einen mit 700 Euro gefüllten Briefumschlag entgegennehmen zu können. Andrea und Eckhardt Pagels spendeten diesen Betrag, den Erlös aus der Bücherkiste an der Vogelkoje, in diesem Jahr dem JUZ. „Uns liegen die Amrumer Kinder und Jugendlichen sehr am Herzen“, berichten die Pagels, wes...

