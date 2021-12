Bezahlbarer Wohnraum auf Amrum : Sechs Wohnungen der Amrum-Stiftung können im Januar bezogen werden

Eigentlich hätten die Friesenhäuser in Nebel schon zu Ostern 2021 bezugsfertig fertig sein sollen. Nun ist es endlich soweit: Anfang Januar können die neuen Mieter ihre Wohnungen beziehen.

Amrum | Alle sechs Wohnungen der Amrum-Stiftung in den zwei Friesenhäusern am Waasterstigh in Nebel sind vergeben. Die schmucken reetgedeckten Häuser sollten ursprünglich schon zu Ostern 2021 bezugsfertig fertig sein, doch der Bau hat sehr viel mehr Zeit in Anspruch genommen, als ursprünglich geplant. Ein kurzer Wintereinbruch zu Jahresbeginn und personelle E...

