Beleuchtung der Grossen Strasse : Neue Leuchtkörper für die Wyker Fußgängerzone – Entscheidung weiter offen

Die Musterleuchten, die an der Ecke Sandwall/Große Straße aufgestellt worden waren, hatten für Empörung gesorgt. Die FDP forderte daher eine Bürgerbefragung. Der Antrag wurde zur Kenntnis genommen.

Wyk | In den vergangenen Wochen sorgten sie für Empörung, nun sind sie weg: Die drei Beleuchtungskörper, die an der Ecke Sandwall und Große Straße aufgestellt worden waren, waren Thema in der jüngsten Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am Mittwoch, 16. Februar. Weiterlesen: Neue Laternen für neugestaltete Große Straße in Wyk – Entscheidung offen ...

