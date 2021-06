Baumaßnahmen auf Föhr : Arbeiten an Wyks Gewerbegebiet-Erweiterung schreiten voran

Der Kreisel und der Kohharder Weg sind fertig und offiziell eröffnet. Nun werden die ersten Grundstücke erschlossen.

Wyk/Föhr | Wer am Gewerbegebiet an der L214 in Wyk vorbeifährt, der sieht: Es kommt Bewegung in die Sache. Der verlängerte Kohharder Weg, Parkbuchten und Gehwege sind fertig, Trecker, Bagger und Walzen aber sind noch da. Sie erschließen derzeit brummend und donnernd die bereits verkauften Gewerbeflächen. Mit dem Baulärm im Hintergrund eröffnete Uli Hess, Bürg...

