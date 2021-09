Neue Corona-Verordnung : Neustart nach Coronapause: Im Oktober wird im Föhrer Club „Olympic“ wieder getanzt

Nach 18 Monaten Corona-Zwangspause geht es im Oktober wieder los: Dann soll die legendäre Diskothek Olympic in Wyk wieder ihre Türen öffnen. Bis dahin muss noch einiges vorbereitet werden.

Wyk | 18 Monate ist es her. 18 Monate, in denen die Tanzfläche leer blieb, die Musik aus, die Türen des Föhrer Clubs Olympic geschlossen. „Aus aktuellem Anlass bleibt das Olympic auf Anraten der Behörden bis auf weiteres geschlossen“, hieß es am 13. März 2020 auf der Facebook-Seite der Diskothek in Wyk. Seitdem war es ruhig, sowohl im Olympic als auch auf F...

