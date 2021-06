Rettungseinsatz am Donnerstag : Auf Föhr: Badeunfall am Wyker Hafenstrand endet tödlich

Am Donnerstag hatte ein 72-Jährige Mann beim Baden einen Kreislaufzusammenbruch erlitten und musste reanimiert werden.

21. Juni 2021, 13:36 Uhr

Wyk | Der 72-jährige Mann, der am Donnerstag beim Baden am Wyker Hafenstrand einen Kreislaufzusammenbruch erlitten hatte, ist am Samstagmorgen im Krankenhaus verstorben, wie Polizeisprecherin Sandra Otte auf Nachfrage von shz.de am Montagmorgen, 21. Juni, mitteilte.

Der 72-Jährige war, nach Erleiden des Kreislaufzusammenbruchs, am Donnerstag um eine querstehende Basaltsteinbuhne abgetrieben. Seiner Tochter war es mit Hilfe eines 48-Jährigen gelungen, den leblosen Vater aus dem Wasser zu bergen. Die zur Hilfe eilenden Rettungskräfte hatten den Mann reanimiert, sodass er ins Krankenhaus ausge flogen werden konnte. Dort erlag der Mann am Wochenende seinen Verletzungen.