Titel: „Die Föhr-Affäre“ : Ein mysteriöser Todesfall auf Föhr: Doris Oetting stellt neuen Krimi vor

Die Autorin legt nach ihrem Roman „Das Haus auf Föhr“ nach. Und der neue Insel-Krimi hat es in sich. Alles beginnt, als die Protagonistin eines Morgens neben ihrem toten Liebhaber aufwacht.

Minden/Wyk | „Ich liebe Bücher, die an der Nordsee spielen, weil jede Lektüre ein kleiner Urlaub ist“, sagt Doris Oetting. Darum nutzt die Mindenerin auch gern die Westküste als Kulisse für ihre eigenen Romane. Zum Beispiel Föhr. 2018 siedelte die 51-Jährige mit „Das Haus auf Föhr“ zum ersten Mal ein Buch dort an. Auch ihr Krimi „Die Föhr-Affäre“, der am 1. Mai...

