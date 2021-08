Ausstellung auf Amrum : Der Husumer Jan Lucassen zeigt in Steenodde Insel-Bilder

Der Maler wurde in Husum geboren, lebt in Hamburg und kommt jedes Jahr nach Amrum. Seine Arbeiten werden im Restaurant Likedeeler präsentiert.

Nebel/Amrum | Ab Sonnabend, 21. August, bis in den Herbst hinein stellt Jan Lucassen im Likedeeler auf Amrum seine Bilder aus. Der Maler lebt in Hamburg, stammt aber aus Husum. Nach Vorlage eigener Fotografien, die auf Amrum entstanden, malt Jan Lucassen und setzt die Stimmung der Insel in seinen Gemälden um. Regelmäßiger Amrum-Gast Jedes Jahr besucht Lucasse...

