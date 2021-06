Amrum : Marten Meinerts Fahrradverleih in Wittdün wird zum Fischgeschäft

Statt Fahrrädern gibt es bei Meinerts nun Fischbrötchen und Salate. Der Insulaner lernte bei Fischgeschäft-Urgestein Ingo Oppermann.

Wittdün/Amrum | Seit vier Jahren betreibt Marten Meinerts in Wittdün bereits die kleine „Crêperie am Hafen“ mit süßen und herzhaften Crêpes, Fischbrötchen, Pommes und Co., zu der auch bisher ein saisonaler Fahrradverleih gehörte. Nun gab es eine Veränderung im bisherigen Geschäftskonzept des jungen Insulaners. Weiterlesen: In der Amrumer Inseldisco 54 Grad Nord gi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.