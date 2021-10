Auf dem Wyker Rathausplatz : Von Porsche bis Unimog: Föhrs Oldtimerclub zeigt seine Schätze

Da wurde gefachsimpelt, bewundert und gestaunt: Die Oldtimerschau auf dem Rathausplatz zog am Sonntag Besucher in Scharen an.

Wyk/Föhr | Manche Klischees halten sich hartnäckig: So auch das, dass unter Porschefahrern überproportional viele gut verdienende Ärzte vertreten sind. Jörn Harder, Chefarzt am Wyker Krankenhaus, ist so ein Porschefahrer, er besitzt sogar ein Porsche-Cabrio. Knallrot ist das Prachtstück, hat rasante 25 PS und bringt es auf 20 Stundenkilometer. Denn Harders Porsc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.