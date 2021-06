Auf Föhr und Amrum : Insel-Kinos beenden die Corona-Zwangspause

Im Norddorfer Lichtblick ging es schon vor einer Woche wieder los. Das Wyker Kino wird bald folgen.

Föhr/Amrum | Bundesweit wollen die meisten Kinos am 1. Juli wieder an den Start gehen – anders auf den Inseln. Das Norddorfer Kino hat seine lange Corona-Pause bereits vor einer Woche beendet, im Föhrer Kino laufen die Vorbereitungen für eine Wiedereröffnung. Weiterlesen: Kino in der Corona-Krise: Wenn die Leinwand weiß bleibt „Wir hätten sogar noch früher w...

