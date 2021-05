Kunst-Aktion auf Föhr : Restaurantday in Nieblum mit Corona-Hygienekonzept

2020 musste der Restaurantday in Nieblum wegen der Pandemie ausfallen. Jetzt will Andreas Petzold wieder Gäste bekochen.

Nieblum/Föhr | Am 15. Mai ist weltweiter „Restaurantday“. Vor einigen Jahren entstand in Helsinki die Idee, einen Tag ins Leben zu rufen, an dem jeder ein Restaurant eröffnen – und abends wieder schließen kann. Alle „Ein-Tages-Gastronomen“ in vielen Ländern der Welt (www.restaurantday.org) sind dabei für ihre Speisenfolge selbst verantwortlich – kommen und essen kan...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.