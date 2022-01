Kinderimpfungen auf Amrum : 32 Inselkinder erhalten die Erstimpfung gegen Corona

Auf Amrum bekamen einige Kinder unter 12 Jahren ihre erste Impfung gegen Corona mit einem ganz speziellen Impfstoff.

Amrum | Am Donnerstagnachmittag haben die ersten Kinder auf Amrum ihre Impfung gegen Corona erhalten. Insgesamt 32 Kinder zwischen 5 und 11 Jahren haben sich in der Praxis an der Mühle ihre erste Impfdosis verabreichen lassen. Zum Einsatz kam der Covid-19 Impfstoff „Comirnaty°“ von BioNTech/Pfizer. Dieses speziell für Kinder zwischen fünf und elf Jahren vorge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.