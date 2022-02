Versagen der Motoren : Wassereinbruch bei Amrumer Tankstelle brachte Autos zum erliegen

Eine böse Überraschung erlebten am Samstag über ein Dutzend Amrumer Autofahrer. Ihre Fahrzeuge blieben liegen oder sprangen gar nicht erst an.

Amrum | Wie sich rasch herausstellte, hatten alle betroffenen Autofahrer zuvor bzw. am Freitag an der Amrumer Tankstelle Superbenzin getankt. Die erste Vermutung, dass, aus welchen Gründen auch immer, statt Benzin Dieselkraftstoff in die Tanks gelangt war, stellte sich als falsch heraus. Vielmehr war in den Tank der Tankstelle Wasser eingedrungen, was dann sc...

