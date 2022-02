Corona-Pandemie : Auf Amrum beginnen 4. Corona-Impfungen – jetzt Termin vereinbaren

Allgemeinmediziner Peter Totzauer erläutert, für welche Personengruppen die zweite Boosterimpfung nach drei oder nach sechs Monaten empfohlen wird.

Amrum | Auf Amrum haben die 4. Corona-Impfungen (2. Booster) begonnen. Darauf weist der Allgemeinmediziner Peter Totzauer hin und bittet Impfwillige sich zwecks Terminabsprache in einer der Arztpraxen zu melden. Die Fachklinik Satteldüne in Nebel sowie die AOK-Nordseeklinik in Norddorf würden Impfaktionen für ihr Personal anbieten. Die beiden Apotheken der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.