Corona auf Föhr und Amrum : Infektionszahlen steigen rasant auf den Inseln und sind jetzt dreistellig

Die vierte Welle macht sich auch auf Föhr immer mehr bemerkbar – die Neuinfektionen haben am Mittwoch, 12. Januar, die 100 überschritten.

Föhr/Amrum | Erst vergangene Woche stiegen die Zahlen der Neuinfektionen rasant an. Auch in dieser Woche scheint noch kein Ende in Sicht: Die Zahlen haben sich im Vergleich zur letzten Woche mehr als verdoppelt. Aktuell sind auf Föhr und Amrum 119 Insulaner infiziert, vor einer Woche waren es noch 54 Infizierte. 20 Neuinfektionen gab es allein von Dienstag, 11. Ja...

