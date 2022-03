Flucht aus der Ukraine : Die ersten fünf Ukrainerinnen sind wohlbehalten auf Föhr angekommen

Innerhalb eines Tages wurde eine Unterkunft organisiert, denn es musste schnell gehen. Am Donnerstag kamen die ersten Fliehenden aus der Ukraine auf Föhr an.

Wyk | Gegen 16 Uhr kamen Marharyta und Oleksandra M. mit Olena, Mania und Alisa S. auf Föhr an. Ebenfalls mit dabei der Vater der Kinder, der nicht auf Föhr bleiben wird, sondern am Sonntag zurück muss – in die Ukraine. In die Heimat, in der Krieg herrscht, die Heimat, aus der er und seine Familie gerade geflohen sind. Weiterlesen: So bereiten sich Amrum...

