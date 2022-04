Anreise Föhr Osterferien 2022 : An der Fähre in Dagebüll: Reisewelle nach Föhr und Amrum rollt

Am Sonnabend starten neun Bundesländer in die Osterferien – darunter Hamburg, Berlin und Bayern. Auf Amrum und Föhr werden jetzt viele Urlauber erwartet: So voll war es am Morgen an der Fähre in Dagebüll.

Dagebüll/Sylt | Mit dem Beginn der Osterferien in neun Bundesländern ist am Sonnabend die Reisewelle nach Sylt sowie Föhr und Amrum gestartet. Die Bahnunternehmen und die Wyker Dampfschiffs-Reederei (WDR) rechnen nach eigenen Angaben mit einem starken Verkehrsaufkommen. Der angekündigte Oster-Run am Fähranleger startete am Morgen. Weiterlesen: Urlauberansturm nach...

