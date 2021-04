Corona-Impfungen : Amrumer können ab dieser Woche zweite Impfung erhalten

Jeden Donnerstag erfahren die Inselärzte, wieviel Impfstoff zur Verfügung steht. Terminvereinbarung ab Freitag möglich.

Amrum | Die Impfaktion für die Amrumer Bevölkerung wird in dieser Woche fortgesetzt. Die Amrumer Arztpraxen bekamen am Mittwoch, 7. April, erstmals Impfstoff im Rahmen der Beteiligung von Hausärzten an den Corona-Schutzimpfungen geliefert, sodass sie nun eigenständig Impfungen durchführen. Weiterlesen: Impfkampagne auf Amrum hat begonnen „Mit dieser Lie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.