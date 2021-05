53.000 Euro kamen zusammen : Amrumer Mukolauf fand auch in diesem Jahr Coronabedingt online statt

Andreas Buzalla nahm von Berlin aus am Amrumer Mukolauf teil. Dieser musste aufgrund der Pandemie bereits zum zweiten Mal in Folge virtuell stattfinden.

Amrum/Berlin | Am vergangenen Pfingstsonnabend fand bereits zum 18. Mal der Amrumer Mukolauf statt. Pandemiebedingt wie im Vorjahr allerdings erneut in einer virtuellen Version. Wenn die Läufer nicht zum Mukolauf auf die Nordseeinsel Amrum kommen können, dann kommt der Mukolauf stattdessen eben zu den Läufern! So hatten es sich Thomas Tringl und Uwe Köller mit ihrem ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.