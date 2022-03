Omikron-Welle : Amrum und Föhr sagen Osterfeuer wegen hoher Corona-Inzidenzen ab

Osterfeuer wird es in diesem Jahr auf Amrum und Föhr nicht geben. Die Corona-Inzidenzen sind den Verantwortlichen zu hoch.

Amrum/Föhr | Gottesdienste, Ostermärkte oder spannende Eiersuche – so sieht Ostern auf Föhr und Amrum normalerweise aus. Vor Corona. Doch auch in diesem Jahr werden Einheimische und Besucher auf die Osterfeuer verzichten müssen. Weiterlesen: Ostern auf Föhr und Amrum : Sonne satt und gute Laune Osterfeuer wird es in diesem Jahr coronabedingt auf beiden Inseln...

