Tradition auf Amrum : Cornelia Garbe fertigt Büsten – von Friesinnen in Tracht

Cornelia Garbe trat 1981 in die Fußstapfen ihrer Urgroßeltern, die schon um 1900 als Brennmeister bei Villeroy & Boch und Porzellanmaler in Meißen tätig waren: Sie fertigt Keramik-Büsten von Friesinnen in Tracht.

Amrum | Bente, Marta, Alina, Geoline – so heißen die Keramik-Büsten der schmucken Friesinnen in Tracht, die Matthias Menks Strandschönheiten im Nebler Hoonwerk jetzt Gesellschaft leisten. Entworfen hat sie Cornelia Garbe, die sich mit Matthias Menk das Keramik-Atelier Hoonwerk in Nebel teilt. Weiterlesen: Tänzerinnen können nach langer Pause endlich wieder...

