Seltener Vogel in Süddorf : Amrums schönster Vogel: Blau-schwarzer Fasan auf der Insel gesichtet

Normalerweise haben die Fasane auf Amrum braune Federn. In Süddorf lebt derzeit jedoch auch ein außergewöhnliches Exemplar, das in exotischen Farben leuchtet.

Amrum | Es ist nicht ungewöhnlich, einen Fasanen auf Amrum anzutreffen. Meist haben die Vögel jedoch ein eher biederes Gefieder in bräunlichen Farben. Nicht so der blau-schwarze Fasan, der derzeit in in der Feldmark um die Mühle in Süddorf auf Nahrungssuche ist. Der Hahn fällt durch seine exotische Färbung und seine langen Schwanzfedern auf. Auch interessa...

