Amrum kämpft gegen US-Weingut : Streit um „Öömrang“-Gin: Das sagen die Amerikaner zum Kauf der Markenrechte

US-Weingut sieht sich als Bewahrer Amrumer Auswanderer-Geschichte in den USA. „Der Ruf für die hart arbeitenden und talentierten Amrumer“ würde „weltweit am Leben gehalten“.

Amrum | Warum kommt man als Amerikaner auf den Namen Öömrang, wo doch im Englischen gar kein Ö vorkommt? Warum muss man vier Tage nach der Registrierung der Marke eine Abmahnung versenden? Warum registriert man nicht auch die amerikanischen Dialekte Boston Accent, New Yorkese or Southern Dialect? Und was passiert eigentlich, wenn Öömrang als Marke nicht anerk...

