Am Freitag in Alkersum : 500.000 Besucherin im Museum Kunst der Westküste

Das Museum Kunst der Westküste durfte am Freitag, 27. Mai, seine 500.000 Besucherin seit der Gründung im Jahr 2009 begrüßen.

Alkersum/Föhr | Zum ersten Mal im Museum Kunst der Westküste – und direkt einen Rekord aufstellen! So ging es Urlauberin Kerstin Kleist am Freitag. Denn sie ist seit Gründung des Museums Kunst der Westküste (MKdW) im Jahr 2009 die 500.000 Besucherin. Weiterlesen: Lights go out: Wie Künstler Rune Guneriussen künstlerisch Kritik übt und Emotionen zeigt Zwar macht...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.