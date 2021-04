Aktion gegen den Corona-Frust : Bei der Föhrer Schatzsuche erkunden Insulaner ihre Dörfer

Der letzte Schatz lag in Oldsum. Die FTG will die Aktion mit anderem Konzept für Touristen wiederholen.

Oldsum/Föhr | Seit Anfang Februar waren viele Föhrer im Schatzfieber. Denn die Föhr-Tourismus GmbH (FTG), eigentlich zuständig für die Bespaßung der Urlauber, hatte in der Zeit, in der keine Gäste auf die Insel kommen durften, eine Aktion für Pandemie geplagte Insulaner und vor allem Inselkinder ins Leben gerufen: Die Föhrer Schatzsuche. Jede Woche wurde seither in...

